Saya ziet vanwege ‘djugu djugu’ af van levering 10 pick-ups

De Haïtiaanse ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon was oorspronkelijk van plan om tien pick-ups te leveren aan de Surinaamse overheid, zodat werkzaamheden beter uitgevoerd konden worden en de gemeenschap daarvan ook zou kunnen profiteren. Nu ziet hij daarvan af vanwege de negatieve uitlatingen richting hem nadat bekend werd dat hij adviseur is van JusPol-minister Harish Monorath.

Het stoort de voormalige VHP-sponsor vooral dat hij in De Nationale Assemblee (DNA) zwaar is bekritiseerd, terwijl hij juist iets goeds voor het land wil doen.

“Zonder dat de minister het weet. Ik heb 26 pick-ups die onderweg zijn en ik zou daarvan 10 pick-ups aan ze leveren. Ze mochten ze nemen en wanneer het geld er is, konden ze me betalen. Ook al is het na vijf jaar. Maar door die djugu djugu ga ik je eerlijk zeggen: dan mi abi ka na mi ede”, zei Saya in een interview op Sign-in tv.

Volgens de ondernemer heeft de politiek hem niet opgebouwd, waardoor hij ook geen steun bij de politiek zoekt. Integendeel, hij steunt de politiek in Suriname.

De Haïtiaanse ondernemer stelde eerder dat hij bij de afgelopen verkiezingen de gelegenheid had om op de tweede plek van de kandidatenlijst van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) te staan.

Bij de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) was er een voorstel om op nummer 9 van de kandidatenlijst te staan. Hij heeft beide voorstellen toen echter geweigerd. Volgens Saya zou hij nu in het parlement zitten indien hij toen had ingestemd met het voorstel van de twee partijen.