Man in buik geschoten na ruzie over oude afspraken: twee verdachten aangehouden

Twee mannen zijn vrijdag 22 mei 2026 door de Surinaamse politie aangehouden, nadat een man diezelfde dag in zijn buik werd geschoten. Volgens het Korps Politie Suriname gaat het om de verdachten R.W. (26) en R.N. (23), die na intensief speurwerk door leden van de Regio Bijstand Dienst Paramaribo op afzonderlijke woonadressen zijn opgespoord.

Het slachtoffer werd na het schietincident niet meer op de plaats van het voorval aangetroffen. Toen de politie van bureau Geyersvlijt arriveerde, bleek dat hij al op eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo was gegaan. Daar werd hij medisch behandeld en vervolgens ter verpleging opgenomen.

Uit het voorlopige politieonderzoek komt naar voren dat de verdachten en het slachtoffer vermoedelijk in het verleden zaken met elkaar deden. Daarbij zouden gemaakte afspraken niet zijn nagekomen. Toen de mannen elkaar vrijdag opnieuw ontmoetten, ontstond een woordenwisseling.

Tijdens die confrontatie zou een van de verdachten een vuurwapen tevoorschijn hebben gehaald en in de richting van het slachtoffer hebben geschoten. De man werd in zijn buikstreek geraakt. Na het schot sloegen de verdachten op de vlucht.

Bij de aanhouding van R.W. en R.N. werd ook een vuurwapen aangetroffen dat vermoedelijk bij het incident is gebruikt. Het wapen is door de politie in beslag genomen.

Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn beide verdachten hangende het verdere onderzoek in verzekering gesteld.