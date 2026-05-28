Kenneth Zandvliet nieuwe sportief directeur van NK Osijek in Kroatië

NK Osijek uit Kroatië heeft met genoegen de komst van Kenneth Zandvliet als nieuwe sportief directeur van de club bekendgemaakt. De Nederlander komt over van sc Heerenveen, waar hij de afgelopen jaren werkzaam was als hoofd scouting.

Zandvliet brengt ruime internationale ervaring mee op het gebied van scouting, talentidentificatie en voetbalmanagement. Eerder was hij onder meer actief bij Go Ahead Eagles en FC Twente en werkte hij als scout voor Chelsea FC, voordat hij in 2023 werd aangesteld als hoofd scouting van sc Heerenveen.

Bij NK Osijek wordt Zandvliet verantwoordelijk voor de sportieve koers van de club. Hij zal zich richten op de samenstelling en doorontwikkeling van de selectie, het optimaal inzetten van het spelersbudget en het verder professionaliseren van de topsportstructuur. Het doel is om structureel mee te doen in de strijd om Europese plaatsen.

De clubleiding van NK Osijek ziet in Zandvliet de juiste persoon om, samen met de technische staf, de volgende stap in de sportieve ontwikkeling van de club te zetten.

Zandvliet staat bekend als een vernieuwer op het gebied van het opzetten van scoutingorganisaties. Hij wordt de eerste sportief directeur van Surinaams-Nederlandse afkomst in Kroatië.