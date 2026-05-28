Echtgenoot van president Simons reist ook mee voor officieel bezoek aan Brazilië

President Jennifer Simons is vanmiddag samen met andere regeringsfunctionarissen met een toestel van de Braziliaanse luchtmacht afgereisd naar Brazilië voor een officieel bezoek. Het Surinaamse staatshoofd zal aansluitend eveneens een officieel bezoek brengen aan de Dominicaanse Republiek.

De echtgenoot van de president, Glenn Geerlings, is eveneens meegereisd met de delegatie. In welke hoedanigheid hij aan de reis deelneemt, is vooralsnog onduidelijk: zijn deelname staat niet gemeld in het officiële persbericht van de Communicatiedienst Suriname (CDS).

Het staatshoofd gaf tijdens een persconferentie op 25 mei wel aan dat haar echtgenoot zou deelnemen. Ze gaf verder aan dat economische samenwerking, landbouw, toerisme en regionale connectiviteit centraal staan tijdens de bezoeken. Volgens haar moeten de missies bijdragen aan meer investeringen, betere handelsmogelijkheden en de versterking van strategische sectoren in Suriname.

Na maandenlange voorbereidingen zullen Suriname en Brazilië concrete afspraken maken over economische samenwerking. Suriname wil onder meer een verkorte scheepsverbinding en betere luchtverbindingen met het buurland realiseren. Ook wordt gekeken naar exportmogelijkheden van Surinaamse rijst naar Mercosur-landen via Brazilië.

Daarnaast zal gesproken worden over samenwerking op sociaal en agrarisch gebied. Volgens Simons kan Suriname mogelijk profiteren van de Braziliaanse ervaring met sociale programma’s. Verder wordt gekeken naar ondersteuning van de agrarische sector, opleidingen en de aanpak van de cassaveziekte. Ook grensbeveiliging en bescherming van het luchtruim zullen tijdens de gesprekken aan de orde komen.

Het bezoek van Simons aan de Dominicaanse Republiek staat vooral in het teken van oriëntatie en het versterken van de bilaterale relatie. Volgens het staatshoofd beschikt het Caricom-land over een sterke toerismesector en bestaat er belangstelling om samen te werken met Suriname.

Simons benadrukte dat Suriname buitenlandse investeerders wil aantrekken om de toerismesector verder te ontwikkelen. Daarnaast zal ook gesproken worden over samenwerking binnen de agrarische sector, waarbij toerisme mogelijk kan bijdragen aan extra afzetmogelijkheden voor landbouwproducten. Het staatshoofd keert op dinsdag 2 juni terug naar Suriname.