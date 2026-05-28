Chinese vrouw in Suriname aangehouden voor mensenhandel

De afdeling Trafficking in Persons heeft woensdag een 40-jarige Chinese vrouw aangehouden aan de Wolframstraat in Suriname op verdenking van mensenhandel.

Vernomen wordt dat de politie een tip kreeg dat Chinese vrouwen op het betreffende adres onder dwang werden ingezet voor prostitutie. Naar aanleiding van die informatie werd een inval uitgevoerd, waarbij twee vermoedelijke slachtoffers werden aangetroffen.

Tijdens het onderzoek trof de politie diverse bewijsmiddelen aan die de verdenkingen ondersteunen, waaronder berichten en foto’s.

Op basis van de aangetroffen bewijzen en de verklaringen van de twee slachtoffers werd de verdachte L.J., na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie, in verzekering gesteld.

De politie sluit niet uit dat er meerdere slachtoffers bij de zaak betrokken zijn.