Buurman aangehouden na bedreiging en vernieling bij woning aan Lucasstraat

De 25-jarige Clarance S. is door de politie in Suriname aangehouden en in verzekering gesteld wegens vernieling en bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht. Hij zou deze feiten hebben gepleegd aan de Lucasstraat, waar hij volgens aangeefster S.V. herhaaldelijk voor ernstige overlast en bedreigingen heeft gezorgd.

S.V. is werkzaam als interieurverzorgster en woont met haar gezin op het betreffende adres. Zij verklaarde al geruime tijd hinder te ondervinden van haar buurman Clarance. Volgens haar is hij drugsverslaafd. Hij zou eerder hebben gedreigd haar woning in brand te steken. Daarnaast zou hij haar en haar gezin stelselmatig hebben lastiggevallen en bedreigd.

De buurvrouw verklaarde verder dat haar buurman haar herhaaldelijk verbaal heeft bedreigd. Daarbij zou hij hebben gezegd dat de politie hem niets kan doen en dat hij na een eventuele aanhouding snel weer zou vrijkomen. Ook zou hij hebben gedreigd haar gezin van het leven te beroven.

Volgens de aangeefster escaleerde de situatie afgelopen zaterdag. Zij hoorde de verdachte tekeergaan, waarna zij zich naar de slaapkamer begaf. Kort daarna hoorde zij lawaai in de woonkamer. Bij controle bleek dat twee ramen waren vernield door een steen die naar binnen was gegooid en tussen de gordijnen terechtkwam.

Toen zij naar buiten keek, zag zij Clarance voor de schutting staan. Hij zou haar toen opnieuw hebben toegesproken en hebben gezegd dat hij “nog niet klaar” met haar was en verdere vernielingen zou aanrichten. Daarna verliet hij de plaats.

Uit angst voor haar veiligheid en die van haar gezin nam S.V. contact op met de politie en deed zij aangifte. Zij verklaarde ook dat zij de moeder van de verdachte, die in Frans-Guyana verblijft, heeft geprobeerd te bellen, maar haar niet heeft kunnen spreken.

De politie heeft Clarance na de aangifte opgespoord en aangehouden. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.