Broki-coach vereeuwigt kampioenschap van Suriname met tatoeage

Het Suriname Major League-kampioenschap van het seizoen 2025-2026, dat Broki op zondag 24 mei veroverde, zal niet snel worden vergeten. Trainer Sérgio Rodrigues heeft de historische prestatie inmiddels laten vereeuwigen met een tatoeage van de kampioensschaal. Onder de afbeelding staat de tekst: “We hadden 1% kans en 100% geloof!”

Broki versloeg Robinhood in een spannende finale na strafschoppen. Na 90 minuten spelen in het Franklin Essed Stadion stond het 1-1, terwijl ook de verlenging eindigde in een 2-2 gelijkspel. Uiteindelijk trok Broki vanaf de strafschopstip aan het langste eind door met 4-5 te winnen.

Shaquille Stein van Broki opende in de 16e minuut de score van de wedstrijd en zette zijn ploeg op een 0-1 voorsprong. Beide ploegen kregen daarna meerdere kansen, maar wisten niet meer tot scoren te komen, waardoor Broki met een 0-1 stand de rust inging.

Ook in de tweede helft creëerden zowel Broki als Robinhood tal van kansen, maar de doelpunten bleven uit. Pas in blessuretijd wist Robinhood alsnog via Ravello Zijler de gelijkmaker te scoren: 1-1, waarmee een verlenging werd afgedwongen.

Vanaf het begin van de verlenging gingen beide teams vol op zoek naar de winnende treffer. In de 93e minuut zette Darrel Sijpenhof Robinhood op een 2-1 voorsprong en leek de ploeg het momentum volledig in handen te hebben. De vreugde was echter van korte duur, want vier minuten later bracht Jovan Haabo Broki weer op gelijke hoogte: 2-2. Dat werd tevens de stand na de eerste helft van de verlenging.

In de tweede verlenging kregen beide teams opnieuw kansen om het duel te beslissen, maar er werd niet meer gescoord. Strafschoppen moesten uiteindelijk de winnaar aanwijzen en daarin was Broki de betere.