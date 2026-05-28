Automobilist overleden na botsing met sleepwagen aan de Indira Gandhiweg

Bij een ernstig verkeersongeval afgelopen nacht aan de Indira Gandhiweg in Suriname is een automobilist om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Steps, waar op dat moment een truck van een sleepdienst bezig was met een voertuig dat eerder bij een ongeval betrokken was.

Volgens de eerste informatie van de redactie van Waterkant.Net kwam de automobilist vanuit de richting van Lelydorp met hoge snelheid aangereden in de richting van Latour. Ter hoogte van de sleepwerkzaamheden ging het mis. De auto botste tegen de sleepwagen, waarna de bestuurder bekneld raakte in zijn voertuig.

De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld om het slachtoffer uit zijn benarde positie te bevrijden. Tijdens de hulpverlening bleek de situatie ernstig. Op een gegeven moment vertoonde de automobilist geen teken van leven meer.

Later werd vastgesteld dat de man aan de gevolgen van het ongeval was overleden.

Het incident zorgde voor veel consternatie in de omgeving. De precieze toedracht van de aanrijding is nog niet vastgesteld. De politie heeft de zaak in onderzoek.