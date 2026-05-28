Autobestuurster gewond bij aanrijding met vrachtwagen

Een personenauto en een vrachtwagen zijn woensdagmiddag met elkaar in botsing gekomen aan de Helena Christinaweg in Suriname. Door de impact van de aanrijding belandde de personenauto in een goot langs de weg.

De autobestuurster raakte gewond en werd per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De exacte oorzaak van de botsing is vooralsnog niet bekend. De politie kreeg melding van het ongeval en ging ter plaatse voor onderzoek.

De personenauto werd door een ingeschakelde sleepdienst geborgen en afgevoerd. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.