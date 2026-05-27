Van bakkeljauw tot kouseband: op deze plekken in Amsterdam vind je heerlijk Surinaams eten 

Fan van pittige smaken, rijk belegde broodjes en gerechten met aardappel en rijst? Dan past de Surinaamse keuken waarschijnlijk helemaal in jouw straatje. In Amsterdam zijn genoeg tentjes waar je van deze veelzijdige keuken kunt proeven. Van uitgebreide maaltijden voor het avondeten, tot hartige en zoete snacks. Wij zetten drie goede afhaaladressen voor Surinaams eten voor je op een rij.

De Hapjeshoek

In het metrostation aan het Waterlooplein zit De Hapjeshoek, een Surinaams eethuis. In 1995 is het bedrijf opgericht door drie broers, die de naam hebben bedacht door de locatie op de hoek van het metrostation.

Je kunt hier zeven dagen per week, van ‘s ochtends tot ‘s avonds terecht voor jouw favoriete Surinaamse gerecht. Van roti rolls met bakkeljauw en hete kip, tot een broodje zoutvlees met kousenband en traditionele roti met aardappel.

Ben je een zoetekauw? Probeer dan een spekkoek met pandan of biasa. Of kies eens voor bakabana: een gebakken banaan in deegbeslag.

De Tokoman

Het Surinaamse menu van De Tokoman kun je op maar liefst drie plekken in Amsterdam proberen. De Tokoman heeft een Chinees-Surinaamse afkomst en probeert die culinaire achtergrond in elk gerecht te serveren. De combinatie van Chinese invloeden en Surinaamse kruiden proef je op niet veel andere plekken!

De Tokoman heeft vooral veel Surinaams belegde broodjes op het menu staan. Kies bijvoorbeeld voor een broodje moksi meti, met zoet geroosterd varkensvlees, of een broodje bakkeljauw, met gezouten vis op Surinaamse wijze.

Ram’s Roti

Heb jij graag keuze uit een uitgebreide menukaart? Dan ben je bij Ram’s Roti aan het juiste adres. Dit Surinaamse restaurant heeft invloeden uit India, West Afrika, Indonesië, Oost-Azië en Suriname. Een multiculturele keuken dus!

Je hebt keuze uit maar liefst achttien verschillende soorten roti schotels, van varianten met geit en lam tot garnalen en bakkeljauw. Daarnaast bestel je hier rijst schotels, die allemaal worden geserveerd met kousenband, belegde Surinaamse broodjes en allerlei snacks. Probeer bijvoorbeeld eens een bara: een Surinaams-Hindoestaans gekruid en gefrituurd broodje.

Ben je een grote eter? Bij je maaltijd kun je altijd extra’s bestellen zoals een extra portie witte rijst, kip of een roti plaat.

Volledige maaltijd of snelle snack

De beste Surinaamse restaurants in Amsterdam hebben dus allemaal een uitgebreid menu waar je zowel heen kunt voor een volledige maaltijd als voor een snelle snack. Loop je dus een keertje door de hoofdstad en heb je trek? Laat je verrassen door de Surinaamse keuken!