Saya: ‘Ik kon waterpompen gratis via ondernemer aan overheid laten verstrekken’

De Haïtiaanse ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon vindt dat de regering recent onnodig twee waterpompen van Guyana heeft geleend. Indien men contact met hem had opgenomen, had hij soortgelijke pompen via een ondernemer gratis kunnen verstrekken.

“Mi beng meki den man go teki eng gratis. Maar den man no mang saka den fesi fu bel mi. Maar ye saka yu fesi fu go te na Guyana fu go begi den man”, zei Saya in een interview op Sign-in TV.

Volgens de voormalige sponsor van de VHP, nu adviseur van JusPol-minister Harish Monorath, is er een groot probleem in Suriname, aangezien men het eigen volk niet waardeert. Daarnaast is hij moe van de oude cd van politici, waarbij er steeds hoop bij het volk wordt gecreëerd bij de vondst van grondstoffen.

“Dat betekent dat ik een puur dja dja Srananman ben. Men waardeert Holland, Amerika… buitenlanders. Wanneer een buitenlander naar Suriname komt, dan zien ze hem als God. Dan is die man Jezus of Allah.

Vanaf ik 9 jaar ben, ben ik in Suriname. Nu ben ik al 32 jaar in Suriname. We hebben goud, bauxiet, hout en olie gevonden, maar tot nu toe lijkt het erop alsof het steeds slechter wordt. Bouterse heeft die olie niet kunnen zien en Chan ook niet. Dus ik ben moe van de cd over olievondsten.

We hebben niet eens een goed ziekenhuis. Wanneer de rijke mensen hier in de oliesector komen werken, waar gaan ze liggen? Bij welke arts kunnen ze gaan? We hebben maar één ambulance. En als je geen geld hebt om direct voor de ambulance te betalen, dan mag de patiënt dood. Waar gaan deze buitenlanders worden gehuisvest?”, aldus Saya.