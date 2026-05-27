Saya heeft dossiers DNA-leden: “Meer dan de helft van ze moet worden opgesloten”

Indien oud-BiZa-minister Bronto Somohardjo strafrechtelijk moet worden vervolgd, dan vindt de Haïtiaanse ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon dat ook meer dan de helft van de leden van De Nationale Assemblée in Suriname (DNA) moet worden opgesloten.

“Allamang abi wan dossier. Vroeger zat ik niet in het systeem, maar nu belanden een heleboel dossiers in mijn handen. Van mensen die ik niet eens had verwacht. Dus allamang du. 99% fu den parlementariërs o sroto. Ministers ooktu”, zei Saya in een interview op Sign-in TV.

De voormalige sponsor van de VHP, die nu JusPol-minister Harish Monorath adviseert, vindt bovendien dat de zaak tegen Somohardjo te zwaarwichtig naar buiten wordt gebracht, terwijl de zaken waarvan hij wordt beschuldigd niet zo zwaarwichtig zijn, zoals dat wel het geval is bij andere ex-bewindslieden tegen wie er nog geen in staat van beschuldigingstelling is gevraagd.

Als voorbeeld haalt hij het misbruiken van overheidsmiddelen en dienstvoertuigen aan. Volgens hem worden ‘lanti pick-ups’ door bijna iedereen gebruikt. Ook hij zou dat doen indien hij er eentje ter beschikking zou hebben. Saya verwacht daarom niet dat het parlement Somohardjo, Riad Nurmohamed en Gillmore Hoefdraad in staat van beschuldiging zal stellen.

Volgens Saya is het over het algemeen niet moeilijk om iets te vinden om mensen te bezwaren. Zodra iemand iets tegen iemand wil hebben, dan wordt er automatisch iets gecreëerd.

Vorige week zei de ondernemer nog dat, terwijl hij als dubieus figuur door NDP’ers wordt bestempeld, er een dossier over een huidige NDP-minister bij het Openbaar Ministerie ligt. Volgens Saya gaat het om handelingen die deze persoon tijdens een eerdere regeerperiode heeft gepleegd. Hij is er een miljoen procent van overtuigd dat deze bewindsman zal worden opgesloten.

Hoewel hij geen naam wenste te noemen, stelde hij wel dat het om iemand gaat die dicht bij president Jennifer Simons staat.