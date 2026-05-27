Man helpt hongerig tienermeisje aan eten en wordt kort daarna beroofd door gewapende bromfietser

De 30-jarige A.D. is dinsdag aan de Ramlakhanstraat in Suriname overvallen door een bromfietser, die hem onder bedreiging van een mes beroofde van zijn zwarte schoudertas.

De redactie van Waterkant.Net sprak met de moeder van het slachtoffer. Zij verklaarde dat haar zoon onderweg naar huis was toen hij bij een pompstation aan de Grandostraat een tienermeisje tegenkwam. Het meisje gaf aan honger te hebben, waarna A.D. eten voor haar kocht.

Volgens de moeder liepen zij daarna samen richting hun woningen. Het meisje woonde in een straat naast die van A.D. Toen zij de Ramlakhanstraat bereikten, werd A.D. plotseling aangevallen door een bromfietser. De man bedreigde hem met een mes en maakte zijn tas buit.

In de tas zaten een nieuwe mobiele telefoon en 1.700 SRD. Na de daad stapte de verdachte op zijn bromfiets en reed weg.

De moeder van het slachtoffer hoopt dat de politie camerabeelden uit de omgeving zal opvragen om de dader op te sporen en aan te houden.

De politie van Kwatta heeft de zaak in onderzoek.