KLM wijkt weer uit naar Frans-Guyana; spreekt zichzelf tegen over beschikbaarheid brandstof

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM is vandaag bij vertrek uit Suriname opnieuw uitgeweken naar Frans-Guyana. Dinsdag maakte een KLM-vlucht van Paramaribo naar Amsterdam al een tussenstop op de luchthaven Cayenne-Félix Eboué om bij te tanken.

Opvallend is dat passagiers dinsdag onderstaande e-mail van KLM ontvingen waarin letterlijk stond dat de vlucht was gewijzigd ‘omdat er minder brandstof beschikbaar is’. Daarom moest volgens de maatschappij een korte tussenstop worden gemaakt in Cayenne.

Toch stelde KLM eerder vandaag tegenover Nederlandse media dat er géén sprake is van een brandstoftekort in Suriname. Volgens een woordvoerster had de extra landing te maken met ‘een operationele situatie rond de brandstofafhandeling’ op de Johan Adolf Pengel luchthaven.

Wat dat precies betekent, wilde de luchtvaartmaatschappij niet toelichten. Die uitleg roept vragen op. Voor reizigers klinkt de mail namelijk als een duidelijke verwijzing naar een brandstofprobleem, terwijl KLM publiekelijk juist spreekt van iets anders.

Door die tegenstrijdige communicatie van de KLM groeit de verwarring onder passagiers, die zich afvragen waarom de maatschappij niet helder uitlegt wat er daadwerkelijk aan de hand is.