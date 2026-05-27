Jogi: ‘Onduidelijkheid over half miljoen dollars gemoeid bij deal exclusieve WK-rechten voor STVS’

Volgens VHP-parlementariër Mahinder Jogi is er veel onduidelijkheid in de samenleving over een half miljoen dollar dat is betaald om de Surinaamse Televisie Stichting (STVS) officieel tot exclusieve licentiehouder en uitzender van het FIFA Wereldkampioenschap 2026 voor Suriname te maken.

“Er is een half miljoen dollar gemoeid bij de STVS, waarbij door de Staat rechten zijn gekocht en aan de STVS zijn overgedragen, zonder dat de STVS iets weet”, zei Jogi dinsdag tijdens de behandeling van de Comptabiliteitswet in De Nationale Assemblee (DNA).

De VHP’er wenste duidelijkheid van de regering over wat er precies aan de hand is, wat de reden hiervoor is en hoe dit geld terugverdiend zal worden. Hij vraagt zich ook af of er geen particuliere bedrijven geïnteresseerd waren om dit te doen in plaats van de staatszender.

Het WK voetbal 2026 wordt in juni en juli gehouden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. STVS zei eerder in een persbericht uitgebreide en exclusieve uitzendingen, analyses, reportages en speciale programmering te zullen verzorgen voor het Surinaamse publiek.

Jogi maakte aanvankelijk eerst gebruik van een punt van orde om deze kwestie snel aan te halen, aangezien de eerder gemaakte afspraak om drie tot vijf parlementariërs aan het begin van de vergadering het woord te laten om belangrijke kwesties aan te halen, na protest van de coalitie werd overgeslagen tot een ander moment.

De coalitie, bij monde van NDP-parlementariër Rossellie Cotino, vond dat deze vergadering een voortzetting was van de behandeling van de Comptabiliteitswet en dat er later op de dag een tweede openbare vergadering zou zijn, waar dringende kwesties door haar collega’s konden worden aangekaart.

De VHP’er vroeg later tijdens een interruptie weer aandacht voor de kwestie met betrekking tot de WK-gelden.