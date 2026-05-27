Hof wijst beroep van buschauffeur in zaak schoolkind af

Het Hof van Justitie in Suriname heeft maandag het beroep van de 53-jarige buschauffeur D.B. afgewezen. Dat bevestigt zijn advocaat Chandra Algoe. Daarmee blijft de eerdere beslissing, waarbij de aanhouding en inverzekeringstelling van de verdachte rechtmatig werden verklaard, volledig in stand.

D.B. werd op woensdag 20 mei aangehouden nadat hij een kind in zijn bus zou hebben betast. Het verzoek op basis van artikel 54a van het Wetboek van Strafvordering was eerder al door de rechter-commissaris afgewezen. Daarna stelde de raadsvrouw hoger beroep in tegen de beschikking van rechter-commissaris Roy Elgin van 22 mei 2026.

De verdediging voerde onder meer aan dat het bevel tot inverzekeringstelling niet tijdig en niet volgens de wettelijke vereisten zou zijn uitgereikt. Ook zou sprake zijn van schending van formele termijnen uit het Wetboek van Strafvordering. Volgens de raadsvrouw kunnen organisatorische problemen bij de politie niet als overmacht worden aangemerkt en zou daardoor sprake zijn van onrechtmatige vrijheidsbeneming.

Daarnaast stelde de verdediging dat er onvoldoende rechtsgrond en motivering was voor het oordeel dat de inverzekeringstelling rechtmatig was. De rechter-commissaris erkende weliswaar dat er formele fouten zijn gemaakt en dat in strijd met de wet is gehandeld, maar wees het verzoek tot invrijheidstelling toch af. Het Openbaar Ministerie stelde zich op het standpunt dat sprake was van een overmachtssituatie.

Beeld: screenshot van filmpje dat rond gaat

D.B. werd op woensdag 20 mei aangehouden op verdenking van zedenmisdrijven. Volgens de verdediging is de man schoolbuschauffeur en vervoerde hij het betrokken kind al ongeveer drie jaar. Tussen haar cliënt en het kind zou sprake zijn van een vertrouwensband, waarbij hij het kind spelenderwijs zou hebben aangeraakt en gekieteld.

Op de beschikbare camerabeelden zou volgens de verdediging te zien zijn dat het kind schaterlacht. Ook waren er andere kinderen in de bus aanwezig. Volgens de raadsvrouw kan uit de omstandigheden niet worden afgeleid dat D.B. de intentie had om het kind kwaad te doen of ontucht te plegen in aanwezigheid van een bus vol schoolkinderen.

Na de aangifte werd de verdachte dinsdagavond door de Surinaamse politie opgespoord. Uiteindelijk heeft zijn broer hem overgedragen aan de politie van Lelydorp, waarna hij zich rond 02.00 uur meldde.

Het Hof ging niet mee in de argumenten van de verdediging en zag geen aanleiding om in te grijpen in de beslissing van de rechter-commissaris. Het Hof achtte de aanhouding rechtmatig en vulde de gronden van de beschikking van de rechter-commissaris aan.

Daarmee blijft D.B. voorlopig in verzekering, in afwachting van het verdere onderzoek in de strafzaak.