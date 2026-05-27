Busje rijdt woning binnen en veroorzaakt enorme ravage; drie gewonden afgevoerd

Een zwaar verkeersongeval heeft dinsdagavond voor grote schrik gezorgd op de hoek van de Keskesmakastraat en de Hoedenpalmstraat in Suriname. Een zwart busje reed een woning binnen en richtte enorme schade aan. Drie inzittenden, onder wie een tienermeisje, raakten gewond en zijn per ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Vernomen wordt dat de bestuurster rond 20.00 uur met hoge snelheid over de Hoedenpalmstraat richting de Keskesmakastraat reed, toen zij plotseling de controle over het stuur verloor. Het voertuig schoot van de weg en belandde met kracht in de woning op de hoek.

Een buurtbewoner verklaarde tegenover de redactie van Waterkant.Net dat de bewoners van de desbetreffende woning normaal gesproken rond dat tijdstip op het balkon zitten. “Gelukkig waren ze gisteravond niet buiten, anders had het fataal kunnen aflopen”, aldus de buurtbewoner.

In het busje zaten twee vrouwen en een tienermeisje. Alle drie liepen verwondingen op. De slachtoffers verkeerden volgens omstanders in kritieke toestand toen zij met ambulances werden afgevoerd.

In het voertuig werd ook een kruk aangetroffen. Volgens de bestuurster kreeg zij tijdens het rijden plotseling problemen met haar been, waardoor zij niet meer op tijd kon remmen. In plaats daarvan trapte zij op het gaspedaal, met het ernstige ongeval als gevolg.

De bewoners van de woning bleven ongedeerd, maar verkeren in shock. De ravage aan het pand is enorm. Op sociale media plaatste de bewoner emotionele berichten en beelden van de beschadigde woning.

“Vandaag is een dag die wij nooit zullen vergeten. Gelukkig zijn wij allemaal veilig gebleven en hebben wij geen lichamelijke schade opgelopen, maar mentaal zijn wij diep geschrokken”, schreef de bewoner op Facebook.

Verder gaf hij aan dat hij voorlopig niet in staat is zijn werkzaamheden als reparateur van smartphones, laptops en pc’s uit te voeren vanwege de impact van het incident.

“De beelden spreken voor zich. Dit is iets wat wij nooit hadden verwacht mee te maken. De Almachtige heeft ons vandaag echt beschermd, want het had veel erger kunnen aflopen”, aldus de bewoner.

De politie van Uitvlugt heeft de zaak in onderzoek.