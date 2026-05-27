Bromfietser botst achterop busje en overlijdt vier dagen later in ziekenhuis

De bromfietser M.N. is woensdagochtend 27 mei in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo overleden, nadat hij op zaterdag 23 mei betrokken was geraakt bij een aanrijding aan de Goedezorgweg in Suriname.

Vernomen wordt dat de bromfietser van achteren tegen een zwart busje botste. Bij aankomst van de wetsdienaren van Latour was het slachtoffer niet aanspreekbaar.

M.N. werd per ontboden ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij vier dagen op de afdeling Intensive Care was opgenomen.

Vanmorgen werd bericht ontvangen dat hij de verwondingen die hij bij de aanrijding had opgelopen, niet heeft overleefd. Het lichaam wordt na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.