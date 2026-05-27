18-jarige man steekt jongere broer met stanleymes na ruzie over bromfiets

De 18-jarige Guno A. is maandagavond door de politie in Suriname aangehouden nadat hij zijn jongere broer, de 17-jarige D.A., tijdens een uit de hand gelopen ruzie met een scherp voorwerp in de rug zou hebben gestoken.

De politie kreeg maandagavond een melding van een vechtpartij aan de Karhiweg in Suriname. Toen de wetsdienaren ter plaatse kwamen, troffen zij een menigte aan. Omstanders verklaarden dat twee broers met elkaar in gevecht waren geraakt.

Volgens D.A. bevond hij zich in de woonkamer toen hij hoorde dat zijn broer van plan was zijn bromfiets te verkopen. Omdat Guno volgens hem vaker afwijkend gedrag vertoont, sprak hij hem daarop aan om te voorkomen dat de bromfiets verkocht zou worden. Het gesprek mondde uit in een woordenwisseling, waarna de situatie escaleerde tot een gevecht.

Het slachtoffer verklaarde dat hij zijn broer enkele vuistslagen in het gezicht gaf. Tijdens de schermutseling zou Guno vervolgens een stanleymes uit zijn broekzak hebben gehaald en hem daarmee in de rug hebben gestoken. Toen D.A. merkte dat er bloed uit zijn rug sijpelde, rende hij naar buiten en vernielde hij uit woede de bromfiets van zijn broer. Daarna schakelde hij de politie in.

Het slachtoffer wees de politie de verdachte aan, waarna Guno ter plaatse werd aangehouden. Bij een korte ondervraging bekende hij tegenover de politie dat hij zijn broer met een mes had gestoken.

Volgens Guno zou hij vaker door zijn broer zijn mishandeld en kreeg hij maandag opnieuw enkele vuistslagen in het gezicht. Ook verklaarde hij dat zijn bromfiets door het slachtoffer was vernield.

Het stanleymes is door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek. D.A. liep een steekverwonding van ongeveer vijftien centimeter op in zijn rug en klaagde daarnaast over pijn aan zijn hele lichaam.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Guno in verzekering gesteld.