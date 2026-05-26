VIDEO: Lijk valt uit kist tijdens begrafenis in Guyana tot schrik van familie

Een begrafenis in buurland Guyana is op pijnlijke wijze misgelopen nadat het lichaam van de overledene plotseling uit de kist viel tijdens het uitladen bij een uitvaartdienst. Op beelden die hieronder staan en inmiddels massaal worden gedeeld op sociale media is te zien hoe dragers de controle verliezen terwijl zij de kist vanuit een lijkwagen naar buiten brengen.

De chaotische situatie ontstond op het moment dat meerdere mannen de kist optilden nabij een grasberm langs de weg. Door nog onbekende oorzaak raakte de onderkant van de kist plotseling los, waarna het lichaam eruit viel.

Familie en omstanders reageerden zichtbaar geschrokken terwijl de dragers haastig probeerden de situatie onder controle te krijgen. De ceremonie werd korte tijd onderbroken door de paniek en verwarring die ontstonden.

Het opmerkelijk incident werd gefilmd en de opvallende beelden hebben online voor veel reacties gezorgd. Op sociale media spreken mensen van een beschamende en trieste situatie tijdens een moment dat juist respectvol en waardig hoort te verlopen. Anderen reageren geschokt op de manier waarop het incident zich in het openbaar afspeelde.

Bekijk de video hier: