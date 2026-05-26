Tienermeisje (16) steekt eigen broer neer

De 18-jarige T.A. is gewond geraakt nadat hij maandag door zijn jongere zus met een mes zou zijn aangevallen. De 16-jarige verdachte S.A. is later door de politie in Suriname aangehouden.

Vernomen wordt dat het slachtoffer een steekwond in zijn rug, ter hoogte van het schouderblad, en een snijwond aan zijn linkerhandpalm, ter hoogte van de duim, heeft opgelopen.

T.A. verklaarde dat zijn jongere zus thuiskwam en hij haar bij die gelegenheid begroette met “ofa”. Zonder enige aanleiding zou zij hem plotseling hebben aangevallen en aan zijn halsketting hebben getrokken.

Toen hij haar vroeg waarom zij zijn halsketting had vernield, liep zijn zus volgens zijn verklaring naar binnen en kwam zij vervolgens terug met een mes. Daarna zou zij hem opzettelijk met het mes hebben gestoken.

Met hulp van omstanders wist het slachtoffer zich naar de politie van Santodorp te begeven. Daar aangekomen werd hij met een ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het slachtoffer is ter observatie opgenomen in het ziekenhuis.

De politie heeft de minderjarige verdachte later aangehouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is zij in verzekering gesteld. De zaak is overgedragen aan Opa Doeli.