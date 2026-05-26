Suriname veroordeeld tot betaling van 30.000 USD schadevergoeding aan Trinidadiaanse consultant

De Caribbean Court of Justice (CCJ) heeft Suriname veroordeeld tot betaling van US$30.000 schadevergoeding aan de in Trinidad gevestigde politiek analist en consultant Derek Ramsamooj. De zaak draait om zijn arrestatie en detentie in Suriname tussen oktober 2020 en september 2022, in het onderzoek naar onrechtmatigheden bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB)

Volgens Ramsamooj zou hij in 2020 opdrachten voor toenmalig president Bouterse hebben uitgevoerd. Het zou gaan om werkzaamheden van Ramsamooj die volgens zijn vrouw zijn verricht voor de Nationale Democratische Partij (NDP). De betaling daarvoor zou echter zijn gedaan door de SPSB en niet door de NDP.

Volgens Ramsamooj zijn bij zijn aanhouding en detentie rechten geschonden die voortvloeien uit het Herziene Verdrag van Chaguaramas. De CCJ gaf hem daarin gelijk en oordeelde dat onderdelen van de Surinaamse strafprocedure niet voldoen aan minimale mensenrechtennormen binnen het gemeenschapsrecht.

Centraal stond de toegang tot juridische bijstand tijdens de onderzoeksfase van een strafzaak. Volgens de CCJ kon artikel 40 van het Surinaamse Wetboek van Strafvordering die toegang te vergaand beperken, zonder voldoende waarborgen voor de rechten van een verdachte.

De hoogste Caribische rechtbank maakte duidelijk dat een lidstaat zich niet zomaar kan verschuilen achter nationale regels wanneer die botsen met fundamentele verdragsrechten. Ramsamooj hoefde volgens de CCJ bovendien niet aan te tonen dat hij vanwege zijn nationaliteit anders was behandeld; het ging om de vraag of de procedure zelf in strijd was met verdragsverplichtingen.

Met de uitspraak krijgt Ramsamooj niet alleen een schadevergoeding, maar krijgt Suriname ook een gevoelige juridische tik op de vingers over de manier waarop verdachten toegang krijgen tot rechtsbijstand tijdens strafrechtelijk onderzoek.