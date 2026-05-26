Ryan Abrahams spreekt tegen dat hij zich terugtrok voor TAS-functie zoals minister Landveld beweerde

Ryan Abrahams ontkent dat hij zich heeft teruggetrokken voor de functie van president-commissaris bij de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS). In een persverklaring stelt hij dat de recente publieke uitleg over zijn betrokkenheid bij TAS niet klopt en schadelijk is voor zijn reputatie.

Volgens Abrahams werd hij door president Jennifer Simons zelf benaderd voor de functie, op basis van zijn competenties en ervaring. Hij zegt dat hij het verzoek had geaccepteerd en in afwachting was van zijn officiële benoeming, totdat hij via de media vernam dat iemand anders op de post was geplaatst.

Abrahams stelt dat de president hem daarna persoonlijk excuses heeft aangeboden. Zij zou hebben erkend dat de communicatie vanuit haar kabinet richting hem tekort is geschoten en ook expliciet hebben bevestigd dat hij over de vereiste competenties beschikt.

Volgens Abrahams beloofde de president bovendien om dit publiekelijk recht te zetten, maar bleef die correctie ondanks herinneringen uit.

De zaak kreeg volgens hem een nieuwe wending toen de verantwoordelijke minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) recent publiekelijk beweerde dat hij Abrahams zich zou hebben teruggetrokken. Abrahams noemt dat feitelijk onjuist. Hij benadrukt dat hij zich nergens voor heeft teruggetrokken en hierover nooit met de minister heeft gesproken.

In zijn verklaring somt Abrahams ook zijn achtergrond op. Hij heeft een Bachelor of Science in Electrical Engineering en een Master of Science in Computer Engineering van de Technische Universiteit Delft, met een specialisatie in processortechnologie voor de telecommunicatie-industrie en high-speed datacommunicatie. Daarnaast is hij oprichter en directeur van N.V. Novoteqnica, een IT managed services- en consultancybedrijf.

Ook wijst hij erop dat hij onderwijs heeft verzorgd binnen de IT-sector in Suriname en Nederland en van 2010 tot 2020 lid was van de Raad van Commissarissen van Telesur. Van 2011 tot 2015 bekleedde hij daar de functie van vice-president-commissaris.

Abrahams benadrukt dat hij nooit in functie is geweest bij TAS en ook geen financiële vergoeding heeft ontvangen. Volgens hem liggen commissarisvergoedingen bij parastatalen bovendien aanzienlijk lager dan zijn tarieven als consultant, maar is hij bereid zulke functies te vervullen omdat hij met zijn kennis en ervaring wil bijdragen aan Suriname.

Hij pleit daarom voor duidelijke functieprofielen en open sollicitatieprocedures voor raden van commissarissen en directies van parastatalen. Politieke affiniteit mag volgens hem een rol spelen, maar competentie zou doorslaggevend moeten zijn.

Volgens Abrahams is het teleurstellend dat deskundigheid en ervaring op deze manier ondergeschikt raken aan politieke en communicatieve tekortkomingen. Juist bij instellingen van nationaal belang zouden professionaliteit, transparantie en correcte communicatie centraal moeten staan.