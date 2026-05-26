Medewerker Popeyes Lelydorp na stroomschok met ambulance afgevoerd

Een medewerker van fastfoodrestaurant Popeyes filiaal te Lelydorp heeft vanmiddag een stroomschok opgelopen en is daarbij gewond geraakt.

Het slachtoffer is voor medische behandeling per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De hulpdiensten kregen melding van het incident en gingen vervolgens ter plaatse om assistentie te verlenen.

Over de exacte toedracht van het voorval en de huidige gezondheidstoestand van de medewerker is vooralsnog niets bekend.