Man door militairen aangehouden na verwonden partner met scherp voorwerp aan hoofd

In het Oosten van Suriname is een man vorige week zondag 17 mei aangehouden nadat hij zijn partner met een scherp voorwerp aan haar hoofd zou hebben verwond.

Volgens de Surinaamse politie werd de verdachte M.E. door gedetacheerde militairen in Gangkaba aangehouden op verdenking van poging tot doodslag en zware mishandeling. Na zijn aanhouding is hij overgedragen aan de politie van Snesie Kondre.

De zaak werd vervolgens verder overgedragen aan de politie van Richelieu. Daar is de verdachte, na overleg met het Openbaar Ministerie, in verzekering gesteld.

Het verdere onderzoek in deze zaak wordt verricht door de recherche van Oost Suriname.

