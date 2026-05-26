KLM-vlucht naar Amsterdam maakt tankstop in Frans-Guyana vanwege brandstoftekort

KLM-vlucht KL714 van Paramaribo naar Amsterdam is dinsdag 26 mei kort na vertrek vanaf de Johan Adolf Pengel-luchthaven in Suriname niet rechtstreeks naar Schiphol gevlogen, maar eerst uitgeweken naar Frans-Guyana.

De vlucht maakte een tussenstop op de luchthaven Cayenne-Félix Eboué om bij te tanken. Op een vluchttracker is te zien dat het toestel na vertrek vanaf Zanderij richting Cayenne vloog, in plaats van direct de route naar Nederland te vervolgen.

KLM liet passagiers in een officieel bericht weten dat de vlucht was gewijzigd omdat er minder brandstof beschikbaar was. Daardoor moest een korte tussenstop worden gemaakt in Cayenne, waarna de reis naar Amsterdam zou worden voortgezet.

De maatschappij bood reizigers excuses aan voor het ongemak en erkende dat de wijziging mogelijk invloed kon hebben op hun verdere reisplannen.

Door de onverwachte stop liep de rechtstreekse verbinding tussen Suriname en Nederland vertraging op. Hoeveel later het toestel uiteindelijk op Schiphol zou aankomen, is niet bekend.