Jongeman geslagen en gedwongen telefoon te ontgrendelen bij poolcafé in Nickerie

Deze 21-jarige man is in het Westen van Suriname aangehouden nadat hij een 18-jarige jongeman bij een poolcafé zou hebben mishandeld en diens mobiele telefoon zou hebben afgepakt. De verdachte B.S. werd vrijdag 22 mei 2026 door de politie van bureau Waldeck in Nickerie aangehouden, nadat hij was ontboden naar het politiebureau.

De zaak kwam aan het rollen nadat de 41-jarige M.R. op zaterdag 16 mei namens haar zoon A.P. aangifte deed van mishandeling. Volgens de aangifte vond het incident plaats bij een poolcafé aan de Arnold Julenweg in het district Nickerie. Wat precies de aanleiding was voor de mishandeling, is nog niet duidelijk.

Volgens de verklaring van de moeder werd haar zoon door B.S. met kracht in het gezicht geslagen. Daarna zou het slachtoffer onder dwang zijn mobiele telefoon hebben moeten ontgrendelen. Vervolgens werd het toestel hem afhandig gemaakt.

De 18-jarige liep verwondingen op aan zijn lip en voorhoofd. Hij werd voor medische behandeling verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Mungra Medisch Centrum.

Bij zijn voorgeleiding heeft B.S. toegegeven dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het strafbare feit. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is hij hangende het onderzoek door de Surinaamse politie in verzekering gesteld.