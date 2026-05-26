Engelse wellnesscoach dood na detox met gif van kikker uit Amazonegebied

Een 40-jarige Britse wellnesscoach is overleden na deelname aan een kambo-ceremonie, een omstreden reinigingsritueel waarbij gif van een Amazonekikker via kleine brandwonden in de huid wordt aangebracht. De behandeling wordt door aanhangers aangeprezen als detox, maar instanties waarschuwen al langer voor ernstige gezondheidsrisico’s.

De omstreden therapie maakt gebruik van het gif van de Zuid-Amerikaanse reuzenbladkikker, wetenschappelijk bekend als Phyllomedusa bicolor en in Suriname ook bekend als de ‘wiriwiritodo‘. Deze felgroene boomkikker leeft diep in het Amazonegebied van onder meer Brazilië, Peru, Colombia en de Guyana’s en scheidt een giftige wasachtige substantie af als verdedigingsmechanisme tegen roofdieren.

In traditionele rituelen van sommige inheemse stammen werd het gif gebruikt bij jachtceremonies, maar tegenwoordig duikt het steeds vaker op in alternatieve ‘detox’- en wellnesssessies in het Westen. Het gif staat bekend om zijn heftige lichamelijke reacties, waaronder braken, diarree, zwellingen en extreme schommelingen in hartslag en bloeddruk.

Kristian Trend deed volgens De Telegraaf mee aan de ceremonie in het Britse Leicester. De methode zou leiden tot braken en diarree en kan bloeddruk en hartslag fors beïnvloeden. Wetenschappelijk bewijs voor de vermeende reinigende werking is er niet.

Zijn moeder is een waarschuwingscampagne gestart en pleit voor een totaalverbod. Volgens haar wilde haar zoon zich ‘reinigen’ en was hij erg spiritueel. Extra schrijnend is dat Trend kort daarvoor nog genezen was verklaard van kanker.

Wereldwijd worden meerdere sterfgevallen, leverfalen en epileptische aanvallen in verband gebracht met kambo. In onder meer Australië, Brazilië en Chili is de ceremonie al verboden. Toch wordt de behandeling ook in Nederland nog aangeboden als ‘ultieme detox’.