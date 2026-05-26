Dronken bestuurder zonder rijbewijs ramt brievenbus en boom en scheldt politie uit

Een 21-jarige automobilist is vrijdagavond in Wanica aangehouden nadat hij aan de Leiding 8 in Suriname, eerst een brievenbus en daarna een boom had geramd. De man reed daarna met hoge snelheid weg, maar werd kort daarop door de politie achterhaald. Dat meldt de politie.

De melding kwam rond 20.25 uur binnen bij het Command Center. Ter hoogte van pandnummer 99 zou een voertuig tegen een boom zijn gebotst. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen zij een menigte aan. Een omstander verklaarde dat de bestuurder van een witgelakte auto eerst een brievenbus had geraakt en vervolgens tegen een boom was gebotst, waarna hij in de richting van de Commissaris Weythingweg wegreed.

Niet lang daarna zagen de wetsdienaren het voertuig met hoge snelheid over de Leiding 8 rijden. De politie zette de achtervolging in en wist de auto tot stilstand te brengen bij de kruising van de Leiding 8 en de Harrydath Lalestraat.

Toen de bestuurder werd gesommeerd uit te stappen, bleek dat hij onder invloed van alcohol verkeerde. Bij ondervraging weigerde hij zelfs zijn naam op te geven. Ook gedroeg hij zich agressief tegenover de politieambtenaren en schold hij hen uit.

De man werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Daar werd hij direct onderworpen aan een schrijftest. Vervolgens is hij naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gebracht voor een bloedalcoholtest.

Uit het voorlopige onderzoek bleek dat het gaat om de 21-jarige R.R. Hij is niet in het bezit van een rijbewijs. Het voertuig raakte aanzienlijk beschadigd en is met een sleepwagen afgevoerd.

Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie is de verdachte heengezonden. Na afronding van het onderzoek wordt het dossier doorgestuurd naar het Parket.