DNA-lid wil opheldering over buitenlandse reizen regering en kosten Brazilië-trip

President Jennifer Simons vertrekt woensdag voor officiële bezoeken aan Brazilië en de Dominicaanse Republiek. DNA-lid Ameerani Jarbandhan wil van het staatshoofd weten wat buitenlandse reizen van de regering concreet opleveren voor Suriname. In een brief aan de Surinaamse president stelt zij vragen over de geplande reis naar Brazilië, waarbij de president met een delegatie van ministers zou afreizen.

Volgens Jarbandhan brengen buitenlandse missies aanzienlijke kosten met zich mee die uiteindelijk door de samenleving worden gedragen. Zij vraagt zich af wat de concrete voordelen zijn van de reis naar Brazilië, zeker omdat de aanvankelijk geplande ondertekening van een Memorandum of Understanding over maritieme samenwerking zou zijn teruggebracht tot een Letter of Intent.

Ook wil het DNA-lid weten waarom meerdere ministers zouden meereizen, onder wie naar verluidt ministers van LVV, TCT, SOZAVO en Defensie. Daarnaast vraagt zij uit welke begrotingsposten de reis wordt betaald en waarom de regering hierover geen verantwoording aflegt aan De Nationale Assemblée.

Jarbandhan uit verder zorgen dat Suriname opnieuw in een samenwerking terechtkomt waarbij een buitenlandse partner financieel voordeel behaalt, terwijl Suriname met de lasten blijft zitten. Zij vraagt de president daarom te garanderen dat dit bij Brazilië niet opnieuw zal gebeuren.