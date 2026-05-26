Burgers van Guyana en Barbados kunnen vanaf 1 juli met ID-kaart tussen beide landen reizen

De premier van Barbados, Mia Mottley, heeft bekendgemaakt dat Barbadianen en Guyanezen vanaf 1 juli tussen Guyana en Barbados kunnen reizen met een geldige nationale ID-kaart in plaats van een paspoort. De nieuwe bilaterale regeling werd aangekondigd in aanloop naar het 60e onafhankelijkheidsjubileum van beide landen. Guyana viert vandaag zijn 60ste onafhankelijkheid, terwijl Barbados op 30 november dezelfde mijlpaal bereikt.

Volgens Mottley gaat het niet om volledig vrij verkeer tussen de twee landen, maar wel om een praktische maatregel die het reizen voor burgers aanzienlijk eenvoudiger maakt. Zij benadrukt dat de regeling bedoeld is om mensen gemakkelijker familie te laten bezoeken, zaken te doen, feestelijke en verdrietige momenten met elkaar te delen en opnieuw contact te maken over de Caribische Zee heen.

De premier verwijst ook naar voormalig Barbados-leider Errol Barrow, die bijna veertig jaar geleden in Georgetown stelde dat Caribische volkeren in hun hart en dagelijks leven al geïntegreerd waren, nog voordat regeringen die realiteit formeel hadden erkend.

“Vandaag hebben Barbados en Guyana opnieuw een stap gezet om die waarheid te eren. Dit is een van de momenten die mij diep trots maken, niet alleen als premier van Barbados, maar ook als Caribische vrouw”, aldus Mottley.

De aangekondigde regeling wordt gezien als een belangrijke stap binnen de regionale integratie van de Caribische gemeenschap en moet het personenverkeer tussen beide CARICOM-landen verder versterken. Mottley hoopt dat ook andere landen binnen de regionale organisatie soortgelijke regelingen zullen invoeren.