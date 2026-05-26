BiZa-minister Bee: “We gaan FISO op de operatietafel moeten zetten”

Volgens minister Marinus Bee van Binnenlandse Zaken (BiZa) moet het Functie Informatie Systeem van de Overheid (FISO), de bezoldigingsreeks van ambtenaren, op de operatietafel. “Nu al zijn tien beroepsgroepen uit FISO. We hebben gisteren (zaterdag) een presentatie gehouden voor de bonden over de status van FISO nu.

We gaan FISO op de operatietafel moeten zetten, want het is een totale ontwrichting. Er is geen balans meer en dat maakt het ook allemaal moeilijk voor de overheid om te onderhandelen met bonden”, zei Bee in het programma Welingelichte Kringen op ABC.

Volgens de bewindsman was de formatiestaat van een afdeling bij de overheid ook opgenomen in FISO. In de praktijk is alles nu kapotgeslagen. Aan de andere kant hebben diverse vakbonden geprobeerd het maximale binnen te halen voor hun specifieke doelgroepen en die zijn ook gehonoreerd. Hierdoor is er uiteindelijk een totale scheefgroei ontstaan.

Ten aanzien van de loononderhandelingen voor verbetering van de financiële positie van de bureauambtenaren stelde Bee dat er hierover financiële info is verschaft aan de vakbonden. Bij de presentatie afgelopen zaterdag was ook het ministerie van Financiën & Planning aanwezig om de financiële positie van de overheid te delen met de vakbeweging. De belastingverlichting is ook onderdeel van dit pakket.

“Zodat ze weten wat de mogelijkheden zijn om een gebalanceerd wensenpakket in te dienen. Dus wij komen van de week bijeen als presidentiële werkgroep om daarover te praten. En dan komen we weer met de bonden aan tafel”, aldus de minister.