AI-assistent ‘Flowvie’ moet taboe rond menstruatie bij jonge vrouwen doorbreken

Jonge vrouwen in Suriname kunnen voortaan gratis online terecht bij Flowvie, een nieuwe AI-assistent die betrouwbare informatie geeft over menstruatie en persoonlijke gezondheid. De tool is gelanceerd door de Interact Club of Brick by Brick als uitbreiding van het bestaande project Bloedserieus.

Flowvie is bedoeld om vragen over menstruatie op een veilige, laagdrempelige en toegankelijke manier te beantwoorden. Gebruikers hoeven daarvoor niet fysiek aanwezig te zijn bij een begeleider of hulpverlener. Volgens de club is bij de ontwikkeling extra aandacht besteed aan privacy, veiligheid en betrouwbaarheid.

De AI-assistent is getraind met zorgvuldig geselecteerde bronnen, waaronder informatie van internationale gezondheidsorganisaties en gecontroleerd educatief materiaal. Daarmee wil Brick by Brick voorkomen dat jonge vrouwen afhankelijk zijn van onjuiste of onvolledige informatie.

Het initiatief komt voort uit het project Bloedserieus, dat sinds 2022 loopt en zich richt op het beschikbaar maken van menstruatieproducten voor meisjes in kindertehuizen. Het probleem is groot: volgens een artikel uit 2024 missen meisjes uit economisch kwetsbare gezinnen in Suriname gemiddeld 33 tot 55 schooldagen per jaar door een gebrek aan menstruatieproducten. Het nationale gemiddelde ligt op 9 tot 10 dagen per jaar.

De uitbreiding met Flowvie werd vorig jaar gepresenteerd bij Rotary District 7030’s Future Leaders of the District Challenge en gekozen als winnend voorstel. De bijbehorende grant van 500 Amerikaanse dollar is gebruikt voor de ontwikkeling en invoering van de AI-assistent, meldt de Interact Club of Brick by Brick.

Volgens Finance Director Sryan Jokhoe, die het initiatief nam en de ontwikkeling leidde, past Flowvie bij de ambitie van de club om met innovatieve projecten meer maatschappelijke impact te maken.

Brick by Brick bestaat uit jongeren van 12 tot 18 jaar en is de jeugdclub van de Rotary Club of Paramaribo Residence. De club voert maatschappelijke projecten uit en biedt leden tegelijk de kans om sociale en maatschappelijke vaardigheden te ontwikkelen.

Dit jaar doneerde Brick by Brick 120 herbruikbare pads aan de Inheemse organisatie Kuranowamo. Daarmee kunnen 20 meisjes vijf jaar lang worden voorzien. De pads zijn geproduceerd door Surinaamse vrouwen bij I-Syi, een Girls Empowerment-project van Rotary Club of Paramaribo Residence. Later dit jaar staat nog een vervolgedonatie gepland.

Flowvie is gratis toegankelijk via flowvie.net.