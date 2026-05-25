Vrouw duikt met auto seconden na inhalen in Boomskreek

Een vrouw is zondagavond 24 mei omstreeks 21.19 uur met een Lexus-terreinauto in de Boomskreek beland.

De bestuurster reed met hoge snelheid over de Kristalstraat in de richting van de Jan Steenstraat. Uit dashcambeelden blijkt dat zij op een bepaald moment een wagen inhaalde en daarna haar weg vervolgde richting de T-kruising.

Vermoedelijk merkte de vrouw de kruising te laat op. Zij probeerde nog af te remmen, maar de auto schoot over de weg en belandde enkele seconden na het inhalen regelrecht in de kreek.

Na het ongeval werd alarm geslagen, waarna de politie en brandweer ter plaatse gingen. De vrouw wist zich met hulp van omstanders uit het voertuig in veiligheid te brengen. De terreinauto verdween bijna volledig in het water.

Bij het ongeval deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Het zwaar beschadigde voertuig werd door een ingeschakelde sleepdienst geborgen en afgevoerd.

De politie heeft de zaak in onderzoek.