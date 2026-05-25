Vicepresident Rusland: Samenwerking NPS met huidige coalitie is bewuste keus

“Het was een bewuste keus om samen te werken met de huidige coalitie.” Dit zei NPS-voorzitter en vicepresident (vp) Gregory Rusland zaterdag 23 mei in Wageningen tijdens een dankdienst die door NPS Wageningen werd gehouden.

“Ik kan u zeggen dat wijlen de heer Santokhi mij na de verkiezingen een paar keer heeft gebeld,” hield de vp de aanwezigen voor. “Maar het zou gaan om dezelfde constellatie van 2020- 2025 met dezelfde president en vicepresident. De NPS heeft in 2023 een zwaarwichtig besluit genomen, omdat we niet tevreden waren. Dus hoe gaan we verder in die situatie,” vroeg Rusland retorisch.

De regeringsvertegenwoordiger stelde dat na de verkiezingen van 25 mei 2025 direct afspraken zijn gemaakt met de coalitie. Daarbij is vanuit de zijde van de vp direct kenbaar gemaakt dat huizenbouw een belangrijk agendapunt is. Het is daarom ook zaak geweest een onderminister aan te stellen op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in Suriname.

Na bijkans tien maanden regering Simons-Rusland gaf de vp aan dat er dagelijks hard wordt gewerkt op de achtergrond. “Het accent ligt niet op de rommel die we hebben aangetroffen, maar om het oplossen van de problemen.”

Het grootste probleem van de regering blijft volgens de vp wel de financiën. Schulden die vanaf 2025 betaald zouden moeten worden, zijn herschikt door een andere lening te nemen. “Voor de verkiezingen hadden we al gezegd dat we gaan herschikken en nu hoeven we twee jaar niet te betalen,” aldus Rusland.

Over de komende olie-inkomsten zei de bewindsman dat er een stabiele situatie moet zijn. Daarmee doelde hij erop dat nagegaan moet worden hoe bepaalde zaken nu al opgelost kunnen worden.

De vp besloot door aan te geven dat er gewerkt wordt naar een situatie waarbij elke Surinamer een beter leven kan hebben.