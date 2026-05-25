Aanrijding tussen busje, personenauto en tourbus aan de Grote Combéweg

Een busje, een personenauto en een tourbus zijn zondagavond betrokken geraakt bij een aanrijding aan de Grote Combéweg in Suriname.

Volgens voorlopige informatie is de aanrijding veroorzaakt door de 56-jarige bestuurder van het busje, geïdentificeerd als R.B. De tourbus werd daarbij van achteren aangereden, waarna ook de personenauto bij het ongeval betrokken raakte.

Door de impact sloeg de personenauto over de kop en kwam ondersteboven langs de weg tot stilstand. Ondanks de aanzienlijke materiële schade deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De politie van bureau Centrum was ter plaatse en heeft de aanrijding in onderzoek.

