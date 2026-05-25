SUR-CSIRT waarschuwt voor explosie van fake accounts, AI-nepnieuws en identiteitsmisbruik in Suriname

Suriname krijgt steeds nadrukkelijker te maken met digitale misleiding, identiteitsmisbruik en AI-gegenereerde desinformatie. Volgens SUR-CSIRT, de cyberautoriteit van Suriname, is er sprake van een duidelijke en aanhoudende stijging van online fraude, fake accounts, hacking, laster en gecoördineerde digitale campagnes.

Het meest zorgwekkend is dat nepaccounts zich steeds vaker voordoen als bestaande personen, overheidsfunctionarissen of mediaplatformen. Namen en profielen van echte mensen worden misbruikt om vertrouwen te wekken en misleidende informatie te verspreiden. Volgens SUR-CSIRT worden jaarlijks honderden burgers in Suriname slachtoffer van oplichting via sociale media, waarbij één zaak soms meerdere slachtoffers tegelijk treft.

Ook de mediasector staat onder druk. Journalistieke teksten en foto’s worden volgens de cyberautoriteit steeds vaker zonder toestemming overgenomen, aangepast, gespiegeld of licht bewerkt en opnieuw gepubliceerd op andere pagina’s of platforms. Daarbij ontbreekt vaak bronvermelding, terwijl sommige commerciële nieuwspagina’s hun bereik kunstmatig zouden vergroten met netwerken van fake accounts.

SUR-CSIRT stelt dat door de komst van AI plotseling steeds meer digitale ‘nieuwssites’ ontstaan die teksten publiceren zonder eigen onderzoek, journalistieke diepgang of herkenbare bron. De cyberautoriteit waarschuwt dat dit het voor burgers moeilijker maakt om betrouwbare nieuwsbronnen te onderscheiden van misleidend gepresenteerde content.

De waarschuwing gaat volgens SUR-CSIRT niet alleen over fake news, maar vooral over het georganiseerde ecosysteem daarachter. Fake accounts worden doelbewust ingezet voor manipulatie, fraude, beïnvloeding en financiële criminaliteit op grote schaal.

Als reactie werkt SUR-CSIRT aan een Overheids AI Toolkit, gericht op verantwoord gebruik van AI binnen de overheid, detectie van misbruik, bescherming tegen digitale manipulatie en versterking van betrouwbare informatie. In het derde kwartaal wil de cyberautoriteit hierover ook in gesprek met de Surinaamse Vereniging van Journalisten, met bijzondere aandacht voor bronbescherming en de positie van journalisten.

Daarnaast start SUR-CSIRT een traject voor capaciteitsopbouw en zoekt de organisatie Surinaams talent voor technische en beleidsmatige functies. Daarmee wil Suriname eigen expertise opbouwen en minder afhankelijk worden van dure externe consultants.