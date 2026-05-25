Somohardjo over verwijten Jordan: “Ik laat het voor haar rekening”

PL-topper Bronto Somohardjo heeft geen behoefte om in te gaan op verwijten of politieke emoties van collega’s uit De Nationale Assemblee (DNA), waaronder ook ABOP-parlementariër Geneviévre Jordan. “Dat is voor hun rekening. Het volk heeft de hoorzitting massaal gevolgd en dat wil ik niet laten ondersneeuwen door een opmerking van een collega.

Laat zij dan zelf die opmerking beantwoorden. Zij was erbij, zegt ze. Zij is naar sociale media gestapt, want waarschijnlijk vond zij dat nodig. Dus ik laat het voor haar rekening”, zei Somohardjo in het programma Bakana Tori.

Jordan heeft vrijdag via sociale media scherpe kritiek geuit op haar collega Somohardjo. Volgens Jordan heeft de PL’er zich schuldig gemaakt aan beledigende uitspraken, terwijl hij zich publiekelijk profileert als iemand die normen, waarden en integriteit hoog in het vaandel draagt. De ABOP’er stelt verder dat Somohardjo na de openbare commissievergadering vrijdag, in aanwezigheid van collega’s, Ronnie Brunswijk zou hebben uitgemaakt voor ‘een hond’.

Het is geen geheim dat het al een tijdje niet botert tussen Somohardjo en Brunswijk. In maart zei Somohardjo nog dat het feit dat hij nu aankijkt tegen een mogelijke in staat van beschuldigingstelling door DNA, de schuld is van Brunswijk, omdat die hem tijdens de vorige regeerperiode weg wilde hebben als minister van Binnenlandse Zaken. Brunswijk was vicepresident van Suriname. Op de vraag hoe de band nu is met de ABOP-leider, vond Somohardjo het eveneens niet belangrijk om daarop in te gaan.

“De band met het volk is voor mij belangrijk. Als enige politieke ambtsdrager heb ik gevraagd dat mijn hoorzitting openbaar zou zijn. Dat heb ik niet voor mooi mooi gedaan, maar omdat ik weet dat heel veel mensen dit proces volgen. En ik wilde dat ze erbij betrokken raakten”, aldus de PL’er.

Tijdens de hoorzitting afgelopen vrijdag kwam aan de orde dat voormalig president Chan Santokhi volgens Somohardjo opdracht zou hebben gegeven voor het CLAD-onderzoek. Brunswijk stelde daar tegenover dat Somohardjo destijds zelf om een onderzoek had gevraagd. De voormalige minister wenste echter niet in discussie te treden met de voormalige vp.

Wel heeft de PL’er alle misstanden ontkend waarvan hij wordt beschuldigd. De commissie moet nog beslissen of de vordering van de procureur-generaal wordt toegewezen en of verdere vervolging van Somohardjo mogelijk wordt gemaakt. Dit is ook het geval in de zaak van de ex-ministers Riad Nurmohamed en Gillmore Hoefdraad.