Sail en Cevihas sluiten deal om visserij- en havensector te versterken

De Centrale voor Vissershavens in Suriname (Cevihas NV) en Suriname American Industries Ltd. (Sail NV) gaan officieel samenwerken. De overeenkomst werd afgelopen vrijdag ondertekend tijdens een werkbezoek van LVV-minister Mike Noersalim aan Cevihas, meldt het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.

De samenwerking moet volgens de betrokken partijen zorgen voor een sterkere bedrijfsvoering en meer zekerheid over de continuïteit binnen de visserij- en havensector. Opvallend is dat de afspraken niet alleen gaan over samenwerking op papier, maar ook over concrete zaken zoals de afbouw van vaartuigen, controle- en monitoringsystemen en financiële regelingen.

Volgens minister Noersalim laat de overeenkomst zien dat de regering inzet op duurzame samenwerking en economische ontwikkeling in de visserijsector. Hij noemt de deal een belangrijke stap om de bedrijfsvoering te versterken en de toekomst van beide bedrijven veilig te stellen.

Ook Sail-directeur Ifuel Alberg is tevreden dat de samenwerking tot stand is gekomen. Volgens hem biedt de overeenkomst Sail de mogelijkheid om haar activiteiten verder te optimaliseren en de continuïteit van het bedrijf te garanderen.

Cevihas-directeur Joël Dominie stelt dat de samenwerking het resultaat is van intensieve gesprekken en gedeelde doelen. Volgens hem wordt gezamenlijk gewerkt aan een sterke en duurzame toekomst voor beide bedrijven en voor de sector als geheel.

De komende periode wordt verder gewerkt aan onder meer een gedetailleerd strategisch managementplan en financiële regelingen. Die plannen worden binnenkort aan het ministerie van LVV gepresenteerd. Alle betrokken partijen zeggen zich te zullen inzetten voor een succesvolle uitvoering van de gemaakte afspraken, in het belang van de sector en de bredere gemeenschap.