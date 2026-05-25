HomeOnderwerpenEconomieSail en Cevihas sluiten deal om visserij- en havensector te versterken
EconomieNieuws uit SurinameUitgelicht

Sail en Cevihas sluiten deal om visserij- en havensector te versterken

-

0
Sail en Cevihas sluiten deal om visserij- en havensector te versterken
Foto via ministerie van LVV

Caribbean Party

De Centrale voor Vissershavens in Suriname (Cevihas NV) en Suriname American Industries Ltd. (Sail NV) gaan officieel samenwerken. De overeenkomst werd afgelopen vrijdag ondertekend tijdens een werkbezoek van LVV-minister Mike Noersalim aan Cevihas, meldt het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.

De samenwerking moet volgens de betrokken partijen zorgen voor een sterkere bedrijfsvoering en meer zekerheid over de continuïteit binnen de visserij- en havensector. Opvallend is dat de afspraken niet alleen gaan over samenwerking op papier, maar ook over concrete zaken zoals de afbouw van vaartuigen, controle- en monitoringsystemen en financiële regelingen.

Volgens minister Noersalim laat de overeenkomst zien dat de regering inzet op duurzame samenwerking en economische ontwikkeling in de visserijsector. Hij noemt de deal een belangrijke stap om de bedrijfsvoering te versterken en de toekomst van beide bedrijven veilig te stellen.

Ook Sail-directeur Ifuel Alberg is tevreden dat de samenwerking tot stand is gekomen. Volgens hem biedt de overeenkomst Sail de mogelijkheid om haar activiteiten verder te optimaliseren en de continuïteit van het bedrijf te garanderen.

Cevihas-directeur Joël Dominie stelt dat de samenwerking het resultaat is van intensieve gesprekken en gedeelde doelen. Volgens hem wordt gezamenlijk gewerkt aan een sterke en duurzame toekomst voor beide bedrijven en voor de sector als geheel.

De komende periode wordt verder gewerkt aan onder meer een gedetailleerd strategisch managementplan en financiële regelingen. Die plannen worden binnenkort aan het ministerie van LVV gepresenteerd. Alle betrokken partijen zeggen zich te zullen inzetten voor een succesvolle uitvoering van de gemaakte afspraken, in het belang van de sector en de bredere gemeenschap.

shop now

Vorig artikel
Vrouw duikt met auto seconden na inhalen in Boomskreek
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival