President Simons: “We kunnen geen modderpoel in één stap veranderen in een glas drinkwater”

“We kunnen geen modderpoel in één stap veranderen in een glas drinkwater. Het is eenmaal de wereld en we gaan door blijven werken”, zegt president Jennifer Simons. Op een persconferentie op maandag 25 mei 2026 ging het staatshoofd in op de situatie een jaar na de verkiezingen in Suriname.

Volgens Simons is ondanks het de regering ondanks de vele uitdagingen het afgelopen jaar toch gelukt om wat stappen te zetten en onder andere de valutawisselkoers, die toen stijgende was, rustig te maken. Ook is er gestart met een andere manier van werken, vooral voor de meer dan 300 RvC’s en RvT’s, om deze beter te laten functioneren.

Verder wordt er ook een analyse van de staatsbedrijven gemaakt en zijn er middelen vrijgemaakt om scholen die in zeer slechte staat verkeren, aan te pakken. Natuurlijk mag er ook een brug komen naar Guyana, maar dat is echter niet haar primaire doel.

“Ik ga echt werken ernaar om zaken stap voor stap te verbeteren. Wat ik primair bedoel is om een brug te bouwen van een systeem dat we in ongeveer zestig jaar kapot hebben gemaakt en een basis te leggen, zodat we in de komende periode repareren. Ik weet dat het minder spectaculair is, maar dat is wat ik doe en ga blijven doen”, stelde de president.

Volgens Simons ontdekte haar partij vorig jaar op deze dag dat zij niet 23, maar slechts 18 zetels binnenhaalde. Dit komt, omdat er toen wat dingen zijn gebeurd. Daarop zal zij echter pas over een jaar of twee nader op ingaan. Vaststaat dat er een heleboel verandering nu in Suriname moet komen. Zij hoopt dat met de digitalisering de verbetering van het bestuurlijk systeem sneller op gang komt.

“Het is een job. We kennen ons land. Het is ingewikkeld, de coalitie is ingewikkeld, onze bevolking is ingewikkeld. Het land is geen eenvoudig land. Het land is erg rijk en daarom is het ingewikkeld. Er zijn allerlei belangen. Interne belangen, externe belangen. We houden daar rekening mee, maar 25 mei, een jaar na de verkiezingen, kan ik zeggen dat we wat stappen hebben gezet”, aldus de president.