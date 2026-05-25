Modernisering Canawaima-ferry moet einde maken aan klachten over boekingen en vertragingen

De Canawaima-ferryverbinding tussen Suriname en Guyana moet worden gemoderniseerd om reizigers meer zekerheid, betere service en minder vertragingen te bieden. Dat kwam naar voren tijdens een werkbezoek van de Presidentiële Werkgroep Toerismeontwikkeling aan Nickerie, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

Tijdens gesprekken met het management van Canawaima Management Company N.V. en Canawaima Ferry Services stond vooral de toeristische ontwikkeling van het westen centraal. Volgens werkgroepvoorzitter Rachel Pinas biedt de verbinding met Guyana grote kansen voor toerisme en economische groei.

Een belangrijk aandachtspunt is het huidige afhandelings- en boekingssysteem. Vanuit de toerismesector wordt al langer geklaagd over onzekerheid bij reserveringen, vertragingen en beperkte dienstverlening aan passagiers. Daarom is onder meer gesproken over de invoering van een online boekingssysteem, zodat reizigers vooraf verzekerd kunnen zijn van een plek op de ferry.

Volgens Yamesh Angoelal, president-commissaris van Canawaima Ferry Services, is een moderne en klantvriendelijke aanpak noodzakelijk. Tijdens een rondleiding op de terminal werden ook de aankomstloketten bekeken en zijn adviezen gegeven over digitalisering van de operationele processen.

CMC en CFS zijn volgens het management al van plan digitaliseringstrajecten op te starten zodra administratieve en bancaire formaliteiten zijn afgerond. Ook de technische staat van de ferryboot kwam aan de orde. Daarbij werd benadrukt dat onderhoud en operationele verbetering nodig zijn om vaarten volgens planning te laten verlopen.

Angoelal stelde dat elke vertraging frustratie veroorzaakt bij passagiers en dat dit zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Verder werd gesproken over transparantere administratieve en financiële processen, betere afstemming met Guyana en verdere professionalisering van de organisatie.

De bedoeling is dat Canawaima uitgroeit tot een moderne en betrouwbaar functionerende organisatie die niet alleen de transportverbinding tussen Suriname en Guyana versterkt, maar ook een grotere rol speelt in toerisme en economische ontwikkeling in het westen.