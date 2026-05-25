Broki kampioen Suriname Major League 2025-2026

Broki is zondagavond 24 mei kampioen geworden van de Suriname Major League (SML) seizoen 2025-2026. De ploeg versloeg Robinhood in een spannende finale na strafschoppen.

Na 90 minuten spelen in het Franklin Essed Stadion stond het 1-1, terwijl ook de verlenging eindigde in een 2-2 gelijkspel. Uiteindelijk trok Broki vanaf de strafschopstip aan het langste eind door met 4-5 te winnen.

Shaquille Stein van Broki opende in de 16e minuut de score van de wedstrijd en zette zijn ploeg op een 0-1 voorsprong. Beide ploegen kregen daarna meerdere kansen, maar wisten niet meer tot scoren te komen, waardoor Broki met een 0-1 stand de rust inging.

Ook in de tweede helft creëerden zowel Broki als Robinhood tal van kansen, maar de doelpunten bleven uit. Pas in blessuretijd wist Robinhood alsnog de gelijkmaker te scoren: 1-1, waarmee een verlenging werd afgedwongen.

Vanaf het begin van de verlenging gingen beide teams vol op zoek naar de winnende treffer. In de 93e minuut zette Darrel Sijpenhof Robinhood op een 2-1 voorsprong en leek de ploeg het momentum volledig in handen te hebben. De vreugde was echter van korte duur, want vier minuten later bracht Jovan Haabo Broki weer op gelijke hoogte: 2-2. Dat werd tevens de stand na de eerste helft van de verlenging.

In de tweede verlenging kregen beide teams opnieuw kansen om het duel te beslissen, maar er werd niet meer gescoord. Strafschoppen moesten uiteindelijk de winnaar aanwijzen en daarin bleef Broki foutloos.

Voorafgaand aan de finale nam de kampioen van het seizoen 2024-2025, Inter Moengotapoe, het op tegen Leo Victor in de strijd om de derde plaats. Leo Victor trok met 2-4 aan het langste eind na een ruststand van 1-2 en is daarmee demi-kampioen geworden.

