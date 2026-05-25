Bee over verhoging pensioenleeftijd: “Er is nu concreet gevraagd om uit te werken 62 of 65 jaar”

Volgens minister Marinus Bee van Binnenlandse Zaken (BiZa) is de voorbereiding om middels wetgeving de pensioenleeftijd van 60 jaar te verhogen in een heel ver gevorderd stadium. Concreet is aan een team van deskundigen gevraagd om 62 of 65 jaar als pensioengrens uit te werken.

“We zijn nu bezig met het Pensioenfonds en een team van juristen. Ze werken nu aan een wetswijziging. Ik heb ze ook gevraagd om het maatschappelijk middenveld, maar ook de bonden te betrekken. Want we leren uit de ervaring van andere landen. Frankrijk is een voorbeeld van dat je soms behoorlijk tegenstand kan krijgen. Er is nu concreet gevraagd om uit te werken 62 of 65”, zei Bee in het programma Welingelichte Kringen op ABC.

Volgens de bewindsman is de realiteit dat mensen nu langer leven en jonger uitzien, waardoor het lijkt alsof de overheid kennis weggooit. Aan de andere kant krijgt hij dagelijks verzoeken van mensen die dispensatie vragen om na 60 jaar door te kunnen werken. Zijn bedoeling is daarom om dit jaar nog het wetsvoorstel in DNA behandeld te krijgen.

Bee stoort zich niet veel aan de kritiek die hij kreeg nadat hij dit voornemen vorig jaar september bekendmaakte. Uit een eigen onderzoek is gebleken dat de meeste mensen die kritiek leveren, mensen zijn die niet eens werken.