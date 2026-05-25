Automobilist na aangifte van poging tot doodslag heengezonden; dient zelf klacht in tegen politieman

De 28-jarige automobilist V.S. heeft zich in de nacht van zaterdag op zondag aangemeld bij de Surinaamse politie, nadat een politieman aangifte tegen hem had gedaan wegens poging tot doodslag.

Vernomen wordt dat V.S. een vriendin helpt met een verhuizing. Zij waren bezig goederen uit een huurwoning te verwijderen en weg te brengen. Op het erf bevinden zich twee woningen, waarvan de politieman in een van de huizen woonachtig is.

Volgens V.S. had de politieman zijn voertuig zodanig geparkeerd dat hij er moeilijk langs kon rijden. Met moeite lukte het hem toch om voorbij te komen en zijn werkzaamheden voort te zetten. V.S. verklaarde verder dat de politieman vervolgens op hem afkwam en de zijspiegel van zijn voertuig vernielde.

Hij maakte daar op dat moment geen probleem van, maar reed rechtstreeks naar het politiebureau van Leiding 9A om aangifte te doen. Intussen had de politieman al melding gemaakt dat een automobilist op hem zou zijn ingereden. De politieman bleef daarbij ongedeerd.

De politie van Leiding hield V.S. aan voor verhoor. Na te zijn gehoord, werd hij zondag heengezonden. De zaak met betrekking tot de vernieling van het voertuig van V.S. is overgedragen aan de afdeling Onderzoek Personeelszaken.