Alerte BAVP’er voorkomt diefstal van koperen kabel aan EBS-mast

Een alerte buitengewoon agent van politie (BAVP’er) heeft in de nacht van zaterdag op zondag 24 mei voorkomen dat een koperen aardingskabel werd gestolen van een EBS-mast langs de Weg naar Maretraite in Suriname.

De man op de foto werd tijdens de poging betrapt en direct staande gehouden door de BAVP’er, die vervolgens de ressortpolitie inschakelde. Bij aankomst namen de agenten de verdachte over voor verder onderzoek.

Vernomen wordt dat de aangehouden verdachte een vreemdeling in het land is.

De politie onderzoek of de man mogelijk betrokken is bij soortgelijke diefstallen van kopermateriaal.