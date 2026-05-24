Voertuig in kanaal; vier slachtoffers gemeld, één per helikopter naar SEH vervoerd

Een brandweerofficier en drie andere personen zijn zaterdagmorgen betrokken geraakt bij een verkeersongeval te Middenstandspolder in het Westen van Suriname.

Vernomen wordt dat de automobilist door tot nog toe onbekende redenen van de weg is geraakt, waarna het voertuig over de kop sloeg en in een kanaal tot stilstand kwam. De inzittenden van de zwarte Toyota Hilux Vigo waren onderweg van Nickerie naar Paramaribo toen het noodlot toesloeg.

Alle slachtoffers, onder wie twee kinderen en twee volwassenen, werden per ontboden ambulance vervoerd naar het Mungra Medisch Centrum (MMC). De brandweerofficier werd later in de vooravond per helikopter overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis.

Dit bevestigt de waarnemend gewestelijke brandweercommandant van Nickerie. Volgens hem is de brandweerofficier er ernstig aan toe, terwijl de overige slachtoffers stabiel zijn.