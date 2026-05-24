Van Samson noemt hoorzitting Somohardjo een toneel: “Goed voorbereide vragen die gesteld werden aan een goed voorbereid persoon”

Volgens VHP-parlementariër Cedric van Samson kan de openbare hoorzitting van oud-BiZa-minister Bronto Somohardjo getypeerd worden als een toneel. Volgens de politicus heeft hij een goede toneelspeler in zijn familie, waardoor hij drama en toneel snel kan herkennen.

“En wat ik vrijdag heb gezien, had echt veel van een toneel. Goed voorbereide vragen die gesteld werden aan een goed voorbereid persoon die goede antwoorden gaf. Zo mooi, alles in elkaar geregeld. Houd toch op man… dan hadden we liever naar ‘Good Times’ kunnen kijken, want dan hadden we nog gelachen”, zei Van Samson in een interview op TBN.

Volgens de politicus is de opvoering in DNA meer een politiek schouwspel geweest om te proberen de aandacht van het werkelijke onderzoek af te leiden. Hetzelfde gebeurt ook met columnisten die via de media de aandacht proberen af te leiden door kritiek te leveren op ex-minister Riad Nurmohamed, die ervoor koos om zijn hoorzitting gesloten te laten houden, en positief te praten over Somohardjo, die voor een openbare hoorzitting koos. Daarbij vergeet men volgens de VHP’er onder andere dat ex-minister Gillmore Hoefdraad nog voortvluchtig is en zich schriftelijk heeft laten verweren via zijn advocaten.

Van Samson vraagt zich overigens af wat het nut is om een hoorzitting van een ex-minister in het openbaar te brengen. “Wat is het nut van het brengen in het openbaar? Dat is wat Surinamers moeten begrijpen. Commissies worden niet openbaar benoemd, maar in een huishoudelijke vergadering. Die commissies gaan dan onderzoek doen naar een wet of iets dat behandeld moet worden door DNA. Dat onderzoek, waarbij je met stakeholders gaat praten en gevoelige informatie gaat horen, ga je daarna brengen naar een huishoudelijke vergadering. Daar wordt er verslag gedaan van een commissievergadering.

Als dus de behandeling van alle commissievergaderingen in het openbaar moet gebeuren, waarom moeten we dan nog in huishoudelijk verband verslag doen? Het kan nooit de bedoeling van de wetgever zijn geweest om het zo te doen. Nimmer en nooit. Men maakt er misbruik van”, stelt de parlementariër.

De VHP’er vergelijkt dit met het misbruik van de huishoudelijke regels van DNA bij de verkiezing van de president en vicepresident in DNA. Toen kozen coalitieparlementariërs ervoor om hun stembriefjes openlijk te tonen.

“Maar de wetgever heeft bepaald dat als er briefjes zijn, die dan gesloten gezet moeten worden. Geheimhouding. Zelfs pastor Reyme, een man van God, heeft die van hem opengedaan. Waar we daar al hebben gezien dat democratie gaat moeten buigen voor politieke dictatuur. En dat is wat er nu gaande is”, aldus Van Samson.