The Starzz samen met Sabroso op Pinksterparty in Rijswijk

Op zondag 24 mei (1ste Pinksterdag) is er weer een speciale editie van ADJUMA! in de Sir Winston Club Rijswijk. Speciaal omdat we op deze Pinksterparty gaan dansen met de bekende band THE STARZZ uit Suriname! Maar dat is niet alles want ook de gezelligste band van Nederland SABROSO is erbij!

Deze combinatie mag je niet missen dus regel je kaarten op tijd. De laatste voordelige kaarten haal je hieronder. Kaartverkoop aan de deur start om 23.00u. Liever een VIP plek met een eigen tafel en zitplaatsen? Stuur een Whatsapp bericht naar 06-29107683.

Pinksterparty: THE STARZZ meet SABROSO

DATUM: zondag 24 mei (1ste Pinksterdag)

TIJD: van 23.00u – 04.00u

LOCATIE: Sir Winston Club, Rijswijk

ADRES: Kessler Park 30, 2288 GS Rijswijk

Gratis parkeren in de garage op de hoek van de Lange Kleiweg en Kessler Park

(NAVIGATIE invoeren: P.C. Boutenslaan 101, 2288 AG Rijswijk – Google Maps)

Surinaams-Javaanse catering aanwezig by Royal Java Food

Dresscode: nette kleding – geen sportkleding of petjes e.d.

Toegang: vanaf 25 jaar