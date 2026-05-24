Ruzie om eten eindigt in steekpartij tussen broers

De politie in Suriname heeft woensdag aan de Bakapasiweg twee broers aangehouden na een ruzie die uitmondde in een steekpartij.

Vernomen wordt dat de onenigheid ontstond nadat K.S. zijn broer om eten had gevraagd. Toen S.S. dat weigerde, werd K. boos en richtte hij vernielingen aan bij de woning van zijn broer. Daarbij werden een cementbord en shutters beschadigd.

S. kwam vervolgens naar buiten, waarna de situatie escaleerde in een woordenwisseling en daarna in een handgemeen. Tijdens de worsteling haalde K. een mes uit zijn broekzak en stak hij zijn broer twee keer. Het slachtoffer verdedigde zich door K. met een stuk hout op het hoofd te slaan.

K. heeft bekend en verklaarde dat hij uit woede handelde omdat hij geen eten kreeg. Beide broers zijn, na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie, in verzekering gesteld wegens wederzijdse mishandeling.

De politie van Meerzorg onderzoekt de zaak verder.