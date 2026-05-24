Politieonderzoek wijst uit: 20-jarige vrouw bestuurde auto bij dodelijke aanrijding op Indira Gandhiweg

De politie van Regio Midden Suriname heeft naar aanleiding van verschillende reacties en speculaties op sociale media nadere duidelijkheid gegeven over de dodelijke aanrijding die op woensdag 20 mei plaatsvond op de Indira Gandhiweg, ter hoogte van de Zondagse Markt De Nieuwe Grond.

Volgens de politie is uit het lopende onderzoek en de veiliggestelde camerabeelden duidelijk vastgesteld dat de 20-jarige S.K. het voertuig bestuurde ten tijde van de aanrijding. Bij het verkeersongeval kwam de 8-jarige Sairah Dostmohamed om het leven, terwijl haar 16-jarige zus ernstig gewond raakte.

Uit het onderzoek blijkt dat de bestuurster kort na de aanrijding direct uit het voertuig stapte om zich over de slachtoffers te ontfermen. Een 15-jarige mede-inzittende, die gekleed was in een blauw schooluniform, stapte eveneens uit de auto. Op een bepaald moment nam de jongen plaats op de bestuurdersstoel, nadat de bestuurster hem had gevraagd weer in de wagen te gaan zitten.

Omstanders die deze handeling zagen, verkeerden daardoor vermoedelijk in de veronderstelling dat de jongen het voertuig bestuurde tijdens de aanrijding. Hierdoor ontstond op sociale media onjuiste berichtgeving over de toedracht van het ongeval.

De politie benadrukt dat op basis van camerabeelden, getuigenverklaringen en het voorlopig onderzoek is vastgesteld dat S.K. de bestuurder was op het moment van de aanrijding.

De 20-jarige werd in het belang van het onderzoek aangehouden en verhoord, waarna zij op instructie van het Surinaamse Openbaar Ministerie werd heengezonden. Haar rijbewijs is hangende het onderzoek ingevorderd.

De 8-jarige Sairah Dostmohamed wordt vandaag naar haar laatste rustplaats gebracht.

De politie doet een dringend beroep op de samenleving om geen ongeverifieerde informatie of speculaties te verspreiden. Volgens de politie veroorzaken dergelijke berichten onnodige onrust en kunnen zij extra belastend zijn voor de betrokkenen en nabestaanden.